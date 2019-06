Luftverkehr Kleinflugzeug in Oberfranken abgestürzt Bei dem Unglück werden zwei Menschen schwer verletzt. Die Gründe für den Absturz sind noch unklar.

Mail an die Redaktion Nach dem Unfall rückten Rettungskräfte aus. Symbolfoto: André Baumgarten

Neunkirchen am Brand.Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Oberfranken sind am späten Freitagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war die Maschine gegen 17.45 Uhr in der Nähe eines Flugplatzes in Neunkirchen am Brand (Lkr. Forchheim) auf dem Boden aufgeschlagen. Die zwei Insassen wurden in dem Wrack eingeklemmt. Ihre Verletzungen sind erheblich, aber nicht lebensgefährlich. Bei den beiden Männern könnte es sich nach ersten Informationen um einen Fluglehrer und seinen Schüler handeln. Der Grund des Absturzes war zunächst unklar, die Kripo hat die Ermittlungen zu der Unfallursache übernommen.

