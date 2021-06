Anzeige

Unfall Kleinflugzeug stürzt in Waldstück Im Landkreis Tirschenreuth ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot wurde schwer verletzt gefunden.

Mail an die Redaktion Einsatzkräfte suchen aktuell nach dem Wrack. Foto: Armin Weigel/picture alliance / dpa

Tirschenreuth.In einem Waldstück in der Nähe von Bad Neualbenreuth (Landkreises Tirschenreuth) ist am Donnerstagnachmittag, 17. Juni, ein Kleinflugzeug abgestürzt. Einsatzkräfte fanden den Piloten, der sich mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug rettete. Er wurde von Einsatzkräften der Bergwacht schwer verletzt in einem Baum hängend gefunden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr suchen aktuell das Waldgebiet bei Ottengrün nach dem Wrack und weiteren Insassen ab. Auch ein Rettungshubschrauber ist vor Ort.