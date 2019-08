Unfall Kleinkind fast in Badewanne ertrunken In einem kurzen, unbeaufsichtigten Moment rutschte Mädchen in der Badewanne unter Wasser. Ersthelfer reanimierten das Kind.

Traßlberg.Das Baby war in der Badewanne nur für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt – er genügte für einen tragischen Unfall, der sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr in Traßlberg (Lkr. Amberg-Sulzbach) ereignete. Dort war ein zwei Jahre altes Mädchen nach Angaben der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg mit dem Kopf unter Wasser gerutscht. Als das Unglück von der Mutter entdeckt wurde konnte die Kleine nicht mehr atmen und war bewusstlos. Ersthelfer reanimierten das Kind, das zur weiteren Versorgung ins Klinikum Amberg gebracht wurde. Über den aktuellen Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt. Das Mädchen hatte zum Unfallzeitpunkt mit einem zweiten, gleichaltrigen Kind in der Wanne gesessen. Die näheren Umstände des Unglücks werden jetzt von der Polizei abgeklärt.

Anmerkung der Redaktion: Zunächst hatte die Polizei von zwei eineinhalbjährigen Kindern gesprochen. Die Altersangabe wurde am Abend korrigiert.

