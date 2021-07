Anzeige

Verkehr Kleinkind gerät in Fußgängerzone unter Kleintransporter Mitten in der Fußgängerzone von Marktoberdorf soll ein Kleintransporter ein einjähriges Kind angefahren haben.

Die Leuchtschrift „Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Marktoberdorf.Der Fahrer habe gestoppt, weil mehrere Passanten laut schrien, teilte die Polizei im Landkreis Ostallgäu am Freitag mit. Nach dem Aussteigen habe er das Kind unter dem Fahrzeug liegen gesehen.

Das Kleinkind sei bei dem Unfall am Donnerstag leicht verletzt worden und in eine Klinik gekommen. Wie genau es zum Zusammenstoß kam, konnte der Mann der Polizei zufolge nicht erklären. Der 46-Jährige war nach dem Beliefern eines Geschäfts gerade mit seinem Transporter wieder gestartet. Die Mutter des Kindes habe in der Nähe gestanden aber offensichtlich nicht rechtzeitig eingreifen können, hieß es.

