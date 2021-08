Anzeige

Unfälle Kleinkind stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer Ein zweijähriges Mädchen ist in Straubing aus einem Fenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Mail an die Redaktion Die Aufschrift „Rettungsdienst“ ist auf einem Einsatzwagen zu lesen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Straubing.Das Kind fiel aus dem ersten Stock etwa sechs Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik. Lebensgefährlich seien die Verletzungen nicht gewesen, hieß es. Das Kind war nach Angaben einer Polizeisprecherin kurz unbeobachtet. Wie es am Montag zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.

