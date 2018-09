Unfälle Kleintransporter fährt auf Lkw auf: Beifahrer tot

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug leuchtet, während auf dem Display der Hinweis „Unfall“ zu lesen ist. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Kirchroth.Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Montag in Niederbayern auf der A3 das Ende eines Staus übersehen und ist auf einen Lkw aufgefahren. Bei dem Unfall nahe Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) kam der Beifahrer in dem Kleintransporter ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn blieb für mehrere Stunden in Richtung Österreich gesperrt.