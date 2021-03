Anzeige

Verkehr Kleintransporter fährt in Stauende auf A6: Zwei Tote Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A6 sind am Donnerstag zwei Insassen eines Kleintransporters tödlich verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Rettungskräfte sind an der Unfallstelle an der A6. Foto: -/vifogra/dpa

Neuendettelsau.Die zwei anderen Insassen erlitten schwere Verletzungen, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Der Kleintransporter sei nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen den Anschlussstellen Schwabach West und Neuendettelsau „offenbar nahezu ungebremst“ auf einen am Stauende stehenden Lkw aufgefahren. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Heilbronn für mehrere Stunden komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-973232/3