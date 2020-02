Brände Kleintransporter in Feinkostlagerhalle fängt Feuer Beim Brand eines Kleintransporters in der Lagerhalle einer Feinkostfirma in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) ist hoher Sachschaden entstanden.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Friedberg.Verletzt wurde niemand, der Schaden an dem Kleintransporter und dem durch den Ruß beschädigten Gebäude wird auf 100 000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug habe am späten Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Feuerwehr sei mit mehreren Löschzügen in dem Gewerbegebiet im Einsatz gewesen.