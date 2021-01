Anzeige

Unfälle Kleintransporter kippt, Mann stirbt Auf der A6 bei Amberg: Ein 39-Jähriger wird aus der Tür auf die Straße geschleudert. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Mail an die Redaktion Der Kleintransporter geriet ins Schleudern und kippte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle Foto: vifogra Hanke

Amberg.Am Montagabend, kurz vor 19 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A6 im Bereich des Landkreises Amberg-Sulzbach, etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Alfeld, ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben kam.

Der 39-jährige Slowake, der Richtung Tschechien unterwegs war, verlor aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve der Autobahn die Kontrolle über seinen Kleintransporter. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Mittelschutzplanke. Bei dem Anstoß riss die rechte Schiebetür ab, das Fahrzeug kippte anschließend auf die rechte Seite und schleuderte danach rund 150 Metern quer über die Fahrbahn, bis es schließlich an der rechten Schutzplanke liegen blieb, berichtete die Polizei am Dienstag früh. Der Fahrer war offenbar nicht angegurtet, so die Ermittler. Der Mann wurde zur Beifahrerseite geschleudert und geriet beim Kippvorgang unter das Fahrzeug. Die Ersthelfer konnten nur noch den Tod des 39-Jährigen feststellen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Laut Polizei herrschten zum Unfallzeitpunkt winterliche Verhältnisse: Schnee bedeckte die Fahrbahn. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme etwa vier Stunden gesperrt werden. Die Bergung des Fahrers, die Absicherung der Unfallstelle und die Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Alfeld erfolgte durch die Feuerwehr Altdorf, mit Unterstützung durch das THW Neumarkt und Lauf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.