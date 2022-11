Landkreis München Kleintransporter prallt auf Sattelzug: Mann schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A99 im Landkreis München ist ein 27-jähriger Kleintransporterfahrer schwer verletzt worden. Er sei am späten Donnerstagnachmittag bei Haar in Fahrtrichtung Salzburg auf einen Sattelzug aufgefahren, der wegen eines sich bildenden Staus gebremst hatte, teilte die Polizei mit. Der Kleintransporter habe dies offenbar zu spät erkannt und trotz einer Vollbremsung den Unfall nicht mehr verhindern können. Er wurde von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit und dann in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der 60 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

dpa