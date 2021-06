Anzeige

Tragödie Kletterer stürzt 40 Meter in die Tiefe Beim Klettern am Untersberg im Berchtesgadener Land ist ein 47-Jähriger aus Nürnberg ums Leben gekommen.

Der Seilpartner alarmierte die Rettungskräfte, die mit Hilfe eines Hubschraubers den Mann und den Seilpartner bergen konnten. Foto: Bastian Winter

Marktschellenberg.Der Mann wollte am Samstagnachmittag mit seinem Seilpartner die „Alte Südwand“ am Hochthron besteigen. Dabei könnte er ausgerutscht und gestürzt sein - oder aber ein Haltegriff könnte abgebrochen sein, teilte die Polizei mit. Bei dem Sturz wurde eine Zwischensicherung herausgerissen, weshalb der Mann 40 Meter in die Tiefe fiel.

Der Seilpartner alarmierte die Rettungskräfte, die mit Hilfe eines Hubschraubers den Mann und den Seilpartner bergen konnten. Notärzte konnten nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen. Von einem Fremdverschulden geht die Polizei nicht aus. (dpa)