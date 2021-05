Anzeige

Parteien Klima: 10H markiert für CSU die Grenze Wie viel Grün darf es sein? Söder und die CSU-Landtagsfraktion testen den Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der Chef der „Herzkammer“ der CSU mit dem Taktgeber der Partei: (v. l.) CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer und Ministerpräsident Markus Söder. Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

München.Die CSU lässt an der 10H-Windkraftregel nicht rütteln. Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder beruft sich auf Volkes Stimme: Nach einer Civey-Umfrage wünschten sich 56 Prozent, dass der zehnfache Abstand von Windrädern zur Wohnbebauung bleibt, 38 Prozent seien dagegen. Söder baut lieber auf Anreize für Kommunen, mit skeptischen Bürgern in Debatten einzusteigen. Er setzt auch auf Repowering - also mehr Windstrom durch das Erneuern alter Anlagen. Jenseits von 10-H kommt bei der CSU aber in Sachen Klimaschutz aber Bewegung ins Spiel.

###-##################### ###### ####### ######### ### ##### ### ### #####-###### ### ######################### #### ### ### ############ #### ###########, #### - ###### ### ### ### ###### - ## ######### #########. ########### ######## #####, ### #################### ## ##### ######## ## ###### ### ### ########## #### ###### ## ##########. „### #### ## ######### #### ##### ## ##### ########## #### ########### ######.“

### #### ###########-###### ### ###-######## ### ### ###### ######## ######## ### ######## #######. ## ####### ####### ###### ## ####: ### ############# #### #### ### #### ######### - ### ##### #### #### ##### #######. #### ###-############### ### „#### #####“ ########### ######. ####### #### ## ### ### ###################, ### ## #### ### #### ######### ###### ####. ### ############# ###### #### #### ######## ####, ###-########## ### #### ## ########## ## ####### ######.

### ################ ######## #### ### „########## ### ###“. ######### ### ###### #####. „### #### ##, ### #### #### ###### ######## #### ##“, ##### ## ### #### ############, #### ## ###### ### ########## ######## ##### ####. „##### ####, ###### #### ######### ###### ######### ### ##### #### #######, #### ### ##### #######.“ #### #### ### ## ## ###### ######## ### ####### ## #######. „### ######### ########. ### ########## ## ####### ### #### ###### ### ### ##### #####.“ ### ###-############ ### ### ########### ######### ######, ######## ## ############### ### ########, ###### ##### ########## ##### ################## #######. „### # ## ### ### ######## ####, #### ### ### ######### ######## ######“, #### ######. ####### ####### ### ######## ### ### #### ###### ###### „#### ## ### ####### ######“.

## ### ######## ### ############## ######### ### ### ####### ### ## ####### - ##### ##### ### ###################### ### ####, ### ### ##,# ####### ####### ##### ######### #########. ### ##### ### ### ##############. ## ### ###### ##### ### #### ######, #### ### #### ### ######## ### ######-######## #####. „### #####, #### ## #### ############ #####, #### ### ########## ###### #######“, #### ### ############ ########### ##### ######. ### ######## ###-#### ###### ######## ######## ### #### ### ######-##### ###, ###### #### ################# ######## ######## ###### ########## ###. ##### ### ######## ####, ####### ## ### „######### #### #########“.

### ### #####‘# ## ### ########## ### ### #### ### ############ ### ########## #################? ###### ### #### #######, ### ##### ####### ## ### ######## ## ######. „### ####### ####, #### ### ####### #####, ##### ### ### ######### ####### ######## ### ### ### ### ##### ### ### ##### ########.“ ##### ###### ###############, ### ####### ##########. ##### #### ##### ### ##### ### „######## ##################“ ##########. ## ####### ### ##### „##############“, ######### ########## ### ##### ########### „###########“. ### ### #### ####### „######### ###################“ ###########.