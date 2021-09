Anzeige

Parteien Klima: Grüne setzen auf CSU in Zugzwang Eine neue Bundesregierung mit stark grüner Note soll bayerischem Kabinett den Weg zum konsequenten Klimaschutz leuchten.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann sieht bei der bayerischen Regierung in der Klimapolitik viele Angriffsflächen. Foto: Andreas Gregor/Ludwig Hartmann

München.Mitten in der heißesten Phase des Bundestagswahlkampfs nimmt sich die grüne Landtagsfraktion eine Auszeit. Die 38 Abgeordneten debattieren diese Woche bei ihrer Herbstklausur über Konzepte für die Bio-Landwirtschaft, Wasserschutz und gesunde Wälder - und wie sich die bayerische Regierung damit vorantreiben lässt. Für Fraktionschef Ludwig Hartmann kommt das zum besten Moment. Er hat dabei auch ein umstrittenes Projekt in der Oberpfalz im Blick. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sei ur-grünes Thema. „Es wäre doch absurd, gerade in dieser Zeit unsere Kompetenz bei Klima- und Umweltschutz nicht ganz nach vorne zu stellen.“

######## ##### ### #### ###### ##### ##################### ## ##### ## ####, ## ### ########### ########## ############ - ### #### ### ########### ######### ########## ## #####. ######## ##### ## ## ##### ######################, ### ### ######## ######, „## ### ###### ###### ## ########“. ##### ############# #### #### ### ### ######### ############# #########. ### ####### ##### ### ###### ########## #### ### ## ####### - ### #### ## ## ### ## #######. ###### ### ################# ######## ######## ######## ### #####. „### ##### #### #### ######, #### ## ######## ###### ##### ###### ######“, #### ########. ## ##### #### ############, #### ### ### ########### ### ##-########## ###### ###### ###### #######.

„#### ### ###### ## ### ######### ####, #### ## ######## - ### ###### ### ##### #### #####“, ############ ## ####### ### ########################. #### ###### ## ##### ###, ### ###### ######## ## #### ####### ####### ####: ### ###### ### ############ ######## ##### ######## ##### #########, #### ##. ### ######## ### ######### #######, #### ### ########## ##-# ##### ### #########, ### ### ########## ####### ### ########## ### ############ ###########, ### #### ######## ####. ### #### ####### ### ############# #### ### ##### ### ##### #### ##### ##### ####. ####### ######### ######## ### ### ### ### ######### ## ##### ############ ### ######## ###############. ####### ### ######### ###### ####### ########## ########, ## #### #### ### #################### ##### ## ########## #### ### ############## ### ######### ########### ######## ############. „######## ######## #############, ### ############ ## ###########.“

### ####### ##### ##### ######## ### ############ ##### ### ### ################. ## ##### ## ############## ## ###### ### ###. „### ###### ###### ######### ########, ### ### ### ########### #########.“ ### ### ######### ######### #### ###### - ### #### #### ########## ### ########## ###### ### „##### #### #######, ### #####, ##### ### ###### #####“ ######### #######, #### ##.