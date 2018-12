Jahreswechsel

Klima und Europa sind Söders wichtigste Themen im neuen Jahr

Der Klimawandel und Europa werden Bayern 2019 aus Sicht von Ministerpräsident Markus Söder besonders beschäftigen. „Gerade im neuen Jahr steht die Zukunft Europas auf dem Spiel. An allen Ecken und Enden des Kontinents wird an der Idee Europas gezerrt“, sagte der CSU-Politiker in seiner Neujahrsansprache, die am 1. Januar um 18.40 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird.