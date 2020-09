Anzeige

Demonstrationen Klimademo statt Oktoberfest-Anstich Anstelle des traditionellen Fassanstichs zum Start des Oktoberfests haben Klimaschützer auf der Münchner Theresienwiese demonstriert.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen steht auf dem Wiesn-Gelände unterhalb der Bavaria-Statue. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Sie zogen am Samstag mit mehr als 100 Teilnehmern auf das Gelände, auf dem ohne die Corona-Pandemie am Samstag das Oktoberfest begonnen hätte. Zum bunten Tross gehörten unter anderem eine elektrische Kutsche, auf der junge Frauen in Tracht tanzten, ein Esel, Bäume in Bollerwagen, als Kühe verkleidete Menschen und Kinder auf Fahrrädern. Veranstalter der Kundgebung war das Netzwerk Klimaherbst, das dazu unter dem Motto „Einzug der Klimaheld*innen“ aufgerufen hatte.

Auf dem Festgelände schrieben die Demonstrierenden - begleitet von Festmusik - ihre Ideen von mehr Tierschutz über Klimagerechtigkeit bis zu einer sozialeren und ökologischeren Zukunft mit Kreide auf den Asphalt. Die Teilnehmer trugen großenteils Mund-Nasen-Schutz und achteten auf Abstände.