Klima Klimanotstand als Symbolpolitik Die überwiegende Anzahl der bayerischen Gemeinden und Städte hat seine eigene Meinung zur Ausrufung eines Klimanotstandes.

Mail an die Redaktion Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

München.Die Mehrheit der Städte und Gemeinden im Freistaat lehnt nach Angaben des Bayerischen Gemeindetages die Ausrufung eines Klimanotstandes ab. Während bundesweit schon in mehreren Städten dieser Notstand erklärt wurde, gilt er in Bayern bisher nur im mittelfränkischen Erlangen. „Der Erlanger Stadtrat wird künftig bei seinen Beschlüssen die Auswirkungen auf das Klima sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit besonders berücksichtigen“, erklärte Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). „Wo immer möglich, sollen die Maßnahmen priorisiert werden, die den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen.“ Den Impuls für den Klimanotstand in Erlangen habe die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ gegeben.

Der Bayerische Gemeindetag hält wenig davon und spricht „Aktionismus“. „Die überwiegende Anzahl der bayerischen Gemeinden und Städte hält die Ausrufung eines Klimanotstandes für bloße Symbolpolitik“, sagte ein Sprecher. Umwelt- und Naturschutz werde in den ländlichen Gemeinden seit jeher groß geschrieben. „Mehr an Klimarettung kann man zumeist nicht unternehmen“, sagte der Sprecher.

