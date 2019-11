Umwelt Klimapolitik muss effizienter werden Fakten und Lösungen zur Energiewende legte Professor Sterner im Presseclub vor. Er fordert mehr erneuerbare Energien.

Von Jonas Schriefer

Mail an die Redaktion Professor Michael Sterner prophezeite keine rosigen Aussichten für die Zukunft, sollte die Energiewende nicht an Fahrt aufnehmen. Foto: Schriefer

Regensburg.Antworten auf die Frage „Wie geht Energiewende?“ gab es am Donnerstag im Presseclub. Moderatorin Angelika Schüdel vom Bayrischen Rundfunk warnte die Zuhörer vor: „Ungemütlich wird es heute Abend schon.“ Damit behielt sie Recht, denn Professor Michael Sterner legte den Finger tief in die Wunde. Ein „weiter so“ in der Energiepolitik führe schon bald zu regionalen Problemen und globalen Katastrophen, warnt er.

Die Schließung des Continental Werks in Roding ist für Sterner daher keine Überraschung: „Das ist die Konsequenz daraus, wenn man als Autoindustrie nicht auf Elektromobilität setzt“, sagt er.

Mehr Windkrafträder bauen

Automobilkonzerne hätten Warnungen unter den Teppich gekehrt und nur sehr kurzfristig und gewinnorientiert gedacht. „Zum langfristigen Denken sind sie erst gezwungen worden durch die Jugend von Fridays for Future und ausländische Konkurrenten wie Tesla“, erklärt der Professor.

„Das ist leider keine Apokalypse, sondern knallharte Physik.“ Michael Sterner, Professor an der OTH Regensburg



Der Fridays for Future Bewegung ist Sterner dankbar, wie er deutlich macht, denn wegen ihr finde das Thema Gehör und stehe auf der politischen Agenda ganz oben: „Sie haben das geschafft, was die Wissenschaft nicht geschafft hat“, lobt er.

Ein essenzieller Schritt für die Energiewende ist für Sterner der Bau von mehr Windkrafträdern: „In der Windindustrie müssen Arbeitsplätze entstehen“, fordert er. Denn vor allem in der fossilen Energiebranche würden in der Zukunft weiter Jobs wegfallen. Deshalb lohne sich auch aus finanzieller Sicht eine Energiewende. „Wenn wir weitermachen wie bisher, dann zerstören wir auch unsere Volkswirtschaft“, prognostiziert Sterner. Bei der Landesregierung finden seine Vorschlägen allerdings wenig Zuspruch: „Meine Thesen und Fakten sind für manche in München zu heftig“, bekennt er.

Der Referent Lehre: Professor Michael Sterner lehrt an der OTH Regensburg Energietechnik und leitet die Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher. Zusätzlich ist er bei „Scientists for Future“ aktiv und berät die Bundesregierung bei Energiefragen.



Werk: Professor Michael Sterner hat das Patent an der „Power-to-Gas“-Technologie inne. Diese Technik ermöglicht beispielsweise eine Speicherung von Windenergie, indem elektrische Energie mittels Wasserelektrolyse zu Brenngas umgewandelt wird.

Maßnahmen wie das Klimapaket begrüßt Sterner zwar, „aber der Einstieg ist viel zu weich“. Auch an der Umsetzung zweifelt er: „Wenn diese Ziele nicht mit konkreten Maßnahmen unterfüttert werden, dann ist das fragwürdig“. Für Sterner liegt die Lösung auf der Hand: „Mehr erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz.“ Das Potenzial für die Energiewende habe Deutschland, aber: „Wir sind das Land der Erfinder, nicht der Umsetzer.“

Zahlreiche Klimaflüchtlinge

Für die Zukunft sieht Sterner bei dem jetzigen Tempo der Energiewende schwarz. Eine weitere Klimaerwärmung bedeute einen Rückgang an Nahrung und Süßwasser sowie eine Zunahme von Sturm- und Flutkatastrophen.

Auch die Region Regensburg werde davon betroffen sein: „Die Jahrhunderthochwasser werden zur Regel“, warnt Sterner. Unser Handeln führe auch zu globalen Auswirkungen, denn „CO2 in der Atmosphäre schadet uns allen“. In der Zukunft sei daher eine große Zahl an Klimaflüchtlingen aus stärker betroffenen Regionen zu erwarten. „2015 war ein Windhauch im Vergleich zu dem, was kommt, wenn wir nicht umsteuern“, befürchtet er.

Nur ein Umdenken der Menschheit könne diese Entwicklungen noch aufhalten. Aber „die Krone der Schöpfung sind wir mit unserem Bewusstsein noch nicht“, sagt Sterner. Der nötige Bewusstseinswandel werde kommen, fraglich sei nur, wann und wie: „Entweder durch Erkenntnis oder durch Leid. Die Menschheit entscheidet sich meistens für Leid“, befürchtet Sterner.