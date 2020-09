Anzeige

Morgen-News Klimaproteste in bayerischen Städten In vielen Städten in Bayern ruft Fridays for Future am Freitag zu Demonstrationen auf. Was heute sonst noch zu erwarten ist.

Regensburg.Knapp 3500 Teilnehmer wurden laut Polizei in Regensburg angemeldet. Ab 17.30 Uhr wollen sie durch das Donaugelände ziehen. In weiteren großen Städten finden zum internationalen Klimastreik von Fridays for Future am Freitag Demonstrationen statt. Etwa 1000 Demonstranten wollen ab 12.30 Uhr in Nürnberg durch die Straßen ziehen. In Augsburg startet um 17.00 Uhr ein Fahrradzug mit 300 Teilnehmern.

Was wird heute in der Region, Bayern, Deutschland und dem Rest der Welt wichtig? Mit unserem neuen Live-Blog halten wir Sie von 5 bis 9 Uhr am Morgen über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden.