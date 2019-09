Bundesregierung Klimaschutz: Söder baut auf Durchbruch Der CSU-Chef geht davon aus, dass die schwarz-rote Koalition am Donnerstag und Freitag ein großes Paket schnüren kann.

Mail an die Redaktion Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern (rechts, mit Bayerns Bauminister Hans Reichhart) Foto: Peter Kneffel/dpa

München.„Alle sind sich der Verantwortung bewusst. Ich bin optimistisch, dass wir am Ende einen Durchbruch für den Klimaschutz erreichen“, sagte Markus Söder am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Allerdings gebe es bis zum entscheidenden Treffen der Koalitionsspitzen am nächsten Donnerstagabend noch einiges tun. „Es muss bis zum nächsten Donnerstag vieles noch genau überlegt und gerechnet werden“, sagte der CSU-Chef und bekräftigte: „Es braucht Anreize für die Bevölkerung für den Klimaschutz – es darf aber nicht zu einer Überforderung des Einzelnen führen.“

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition hatten am Freitagabend im Kanzleramt stundenlang über ihr Konzept für mehr Klimaschutz beraten. Sie vereinbarten am Ende ein weiteres Treffen für kommenden Donnerstag, also unmittelbar vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts, die für Freitag geplant ist. Bei diesem Treffen soll das Klimaschutz-Paket dann endgültig geschnürt werden. Es geht unter anderem um milliardenschwere Förderprogramme und einen Umbau des Steuer- und Abgabensystems, um die Klimaschutz-Ziele zu erreichen.

