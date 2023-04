SPD-Vorsitzender Klingbeil: Söder wird zum Standortrisiko

In der Energiedebatte in Deutschland hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder scharf attackiert. Der CSU-Chef sei „im Panikmodus, weil er in den letzten Jahren alles getan hat, um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern zu verhindern“, sagte Klingbeil der „Bild“ (Mittwoch). „Diese gigantische Fehlleistung versucht er jetzt zu verschleiern, indem er krampfhaft an der Atomenergie festhält.“ Söder hatte kurz nach der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland gefordert, Atomkraftwerke wie den abgeschalteten Meiler Isar 2 in Landesverantwortung weiter zu betreiben.

dpa