Medien Klinikmauern technisch überwinden Die Stiftung KreBeKi fördert die digitale Teilhabe für Behinderte und kranke Kinder. Damit sollen diese mehr Kontakte haben.

Von Daniel Pfeifer

Regensburg.Nicht erst seit den jüngsten Hygienevorschriften haben kranke Kinder in Kliniken wenig Kontakt zur Außenwelt. Die Stiftung für krebskranke und behinderte Kinder in Bayern (KreBeKi) mit Sitz in Regensburg organisiert Benefizkonzerte und Aktionen an Kinderkrankenhäusern, bei denen die Kinder für eine kurze Zeit dem Alltag entfliehen können: Eine Teddy-Klinik zum Beispiel oder Besuche von der Maus (aus der Sendung mit der Maus).

Seit Corona gestalten sich solche Aktionen zunehmend schwierig. Auch das „media.lab“, das eigentlich im Januar starten sollte. Dort, in eigens eingerichteten Räumen am Uniklinikum und an der St. Hedwig-Klinik, sollen junge Menschen barrierefrei mit digitalen und analogen Medien in Kontakt kommen. Mit ausleihbaren Büchern, Zeitschriften, Hörspielen, Filmen und digitalen Medien wie zum Beispiel Tablets, elektronischen Lernspielen oder programmierbaren Robotern.

Austausch mit Gleichgesinnten

Dieses „media.lab“ wurde nun offiziell eröffnet. Eines der Projekte aus dem „lab“ läuft jedoch schon seit längerem: Der Mitmach-Chat. Seit Anfang April können sich junge Patienten aus zehn bayerischen Kinderkliniken und Mitglieder der Regensburger W.I.R.-WG für Behinderte in einen wöchentlichen Videochat einloggen und sich auf spannende Unterhaltung freuen. Uni-Studenten und Ehrenamtliche organisieren Quizzes, Tanzabende oder führen Gespräche mit Prominenten wie Armin Wolf. Auch Mitglieder der W.I.R.-WG lassen sich etwas einfallen.

Ab Herbst sollen sich auch Kindergartenkinder aus ganz Bayern Aktionen überlegen, um den Mitmach-Chat mit Leben zu füllen. „Früher war es schwierig für Ehrenamtliche, in Kinderkliniken zu kommen,“ erzählt Gaby Eisenhut von KreBeKi. Man brauche eine ganze Liste spezieller Impfungen.

Mit Zoom-Meetings übers Internet geht das nun alles viel einfacher. Am 15. Mai wurde die Teddy-Klinik live online gestreamt. 300 Kinder aus Kliniken und Kindergärten waren mit dabei – eine unerwartet große Resonanz.

Digitale Inklusion

Am Montagabend zeichnete KreBeKi eine Podiumsdiskussion im Presseclub Regensburg auf, in der digitale Inklusion thematisiert wurde. Sie wird am Freitag um 10 Uhr auf der KreBeKi-Facebookseite gestreamt. Mit dabei Politiker, Ehrenamtliche und der Bauchredner-Künstler Sebastian Reich, Botschafter des neuen media.labs.

Dr. Michael Melter, Leiter der KUNO-Kinderklinik, ist begeistert von dem Engagement: „Ich wünsche mir, dass wir die Barriere, die Kinderkrankenhausmauern überwinden, die Kinder herausbringen,“ sagt er. Ehrenamtliche können sich übrigens jederzeit für die Mitmachchats melden, egal ob Student, Musiker oder Zauberer.