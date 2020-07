Anzeige

Fussball Klose beginnt am Dienstag als Assistenz-Trainer bei Bayern Miroslav Klose wird Anfang dieser Woche als Assistent von Hansi Flick bei den Profis des FC Bayern anfangen.

München.Das verkündete der Chefcoach am Sonntag. Der ehemalige Nationalspieler absolvierte zuletzt noch einen Kurs beim Lehrgang zum Fußballlehrer und machte am Donnerstag und am Sonntag die nötigen Corona-Tests. „Das heißt, am Dienstag darf er bei uns dabei sein“, sagte Flick. Der deutsche Rekordmeister hatte den 42-Jährigen ab Juli aus der U17 befördert.

Auf das Final-Turnier der Champions League im August in Portugal könnte der frühere DFB-Stürmer und WM-Rekordtorschütze aber verzichten, und sich stattdessen um die Daheimbleiber in München kümmern.