Fussball

Klose schwärmt von Rehhagel: „Fantastischer Kerl“

Der frühere Nationalstürmer Miroslav Klose schwärmt in höchsten Tönen von seinem ersten Profitrainer Otto Rehhagel. „Der ist Wahnsinn. Das ganze Paket, ein fantastischer Kerl“, sagte der 40-Jährige am Mittwoch in München, wo er seit einem Monat die U17 des FC Bayern trainiert. Unter Rehhagel, der am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feiert, gab Klose im April 2000 für Kaiserslautern das Bundesliga-Debüt. Danach wurde er bei Werder Bremen und dem FC Bayern zum Weltstar, 2014 Weltmeister und WM-Rekordtorschütze.