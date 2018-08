Fussball

Klose vor Saisonbeginn als U17-Trainer bei Bayern

Miroslav Klose geht nach seinem ersten Monat als U17-Cheftrainer beim FC Bayern voller Vorfreude in den Saisonstart am Wochenende. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte der ehemalige Stürmer und Fußball-Weltmeister von 2014 am Mittwoch in München. Der 40-Jährige übernahm Anfang Juli das Nachwuchsteam des Rekordmeisters und steht am Samstag (11.00 Uhr) vor dem Pflichtspieldebüt in der Bundesliga Süd/Südwest gegen Wehen Wiesbaden. Ein Saisonziel gibt Klose nicht aus. „Ich muss erst ein Gefühl für die Liga bekommen.“