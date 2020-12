Anzeige

Kriminalität Knallgeräusche in der Nacht: Geldautomat gesprengt Unbekannte haben in Heroldsberg im Landkreis Erlangen-Höchstadt einen Geldautomaten gesprengt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto fährt unter Einsatz von Blaulicht und Sirene eine Straße entlang. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Heroldsberg.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gingen in der Nacht mehrere Notrufe von besorgten Anwohnern ein, welche laute Knallgeräusche gehört hatten. Als die Polizei vor Ort ankam, waren die unbekannten Täter bereits geflüchtet. Diese konnten demnach eine zunächst unbekannte Summe an Bargeld klauen. Nach Angaben der Polizei wird von einer Sprengung mithilfe von Gas ausgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.