Freizeit Knaus Tabbert wächst moderat: Lieferengpässe belasten Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hat im vergangenen Jahr unter Lieferengpässen bei Fahrgestellen gelitten.

Ein Mann arbeitet an einem Wohnmobil im Werk der Knaus-Tabbert AG. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Jandelsbrunn.Die Herausforderungen entlang der Lieferketten hätten dem Unternehmen und den Zulieferern im vergangenen Jahr viel abverlangt, teilte Knaus Tabbert am Donnerstag in Jandelsbrunn mit. Einen ersten Lichtblick habe es im vierten Quartal gegeben, als die Lieferrückstände an unfertigen Fahrzeugen nach und nach abgebaut werden konnten.

Um den angespannten Lieferketten zu begegnen, wurde die Produktion von Knaus Tabbert im vergangenen Jahr zeitweise von Wohnmobilen zu Wohnwagen verschoben, da diese weniger von Lieferengpässen betroffen waren. Das hatte allerdings im Herbst dazu geführt, dass die Jahresprognose kassiert werden musste.

Schlussendlich stieg der Konzernumsatz 2021 auf Basis vorläufiger Zahlen um 8,6 Prozent auf 863 Millionen Euro. Damit konnte zwar das neue Ziel von 850 Millionen Euro übertroffen werden, ursprünglich hatte das Management aber ein Wachstum um rund ein Fünftel erwartet.

Knaus Tabbert war im September 2020 an die Börse gegangen. Das Unternehmen profitiert kräftig von der in der Corona-Pandemie stark angezogenen Nachfrage nach Wohnmobilen. Den geprüften Konzernabschluss will Knaus Tabbert am 30. März vorlegen.

