Notfälle Knochen der seit 1995 vermissten Sonja Engelbrecht gefunden In den Fall der seit 26 Jahren vermissten Sonja Engelbrecht aus München kommt Bewegung.

Mail an die Redaktion An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

München.In einem Waldstück bei Kipfenberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt sei ein Knochen gefunden worden, der der Vermissten zugeordnet werden konnte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Dienstag. Nun suchten Ermittler nach weiteren sterblichen Überresten der Frau. Sonja Engelbrecht war 1995 im Alter von 19 Jahren verschwunden. Zuletzt war sie am Stiglmaierplatz in München lebend gesehen worden. Über den Knochenfund hatte zunächst die „Bild“ berichtet.

