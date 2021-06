Anzeige

Auto Knorr-Bremse: Interesse an Mehrheit am Autozulieferer Hella Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse erwägt, mit einer möglichen Übernahme des Autozulieferers Hella seine Geschäfte auszubauen.

Mail an die Redaktion Die Zentrale von Knorr-Bremse in München. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

München.Die Münchener bestätigten in einer Mitteilung vom Dienstag ein „grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 Prozent der Aktien der Hella GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie“.

Die Gespräche befänden sich aber in einem sehr frühen Stadium, hieß es. Ob es zu einer Transaktion kommen werde, sei nicht absehbar. Während die Hella-Aktien auf die Nachricht hin zulegten und zwischenzeitlich vier Prozent im Plus notierten, ging es für die Kurs von Knorr-Bremse zunächst nach unten. Zuletzt hatte es bereits Spekulationen über einen solchen Schritt der Gründerfamilie des Licht- und Elektronikspezialist Hella gegeben.

