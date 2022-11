Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse trotz Umsatzzuwachs mit weniger Ergebnis

Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hat im dritten Quartal höhere Umsätze nicht in steigende Gewinne ummünzen können. Zwar wirkten die eingeleiteten Sparmaßnahmen und Preiserhöhungen bereits, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in München mit. Doch die Probleme in China wegen der Null-Covid-Strategie der Volksrepublik sowie generelle Lieferschwierigkeiten belasteten nach wie vor.

dpa