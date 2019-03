Auto Knorr-Bremse weitet trotz Risiken Geschäft aus Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse hat trotz politischer und wirtschaftlicher Risiken ein wachsendes Geschäft verzeichnet.

Mail an die Redaktion Mitarbeiter kritisch gegenüber Knorr-Bremse. Foto: Peter Kneffel

München.Im vergangenen Jahr hat der Zulieferer für Lkw- und Zughersteller den Erlös um 7,5 Prozent auf 6,62 Milliarden Euro gesteigert, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Die Effekte des stärkeren Euro herausgerechnet hätte das Plus sogar bei 10,5 Prozent gelegen.

Trotz eines unsicheren Marktumfelds sei die Nachfrage nach Systemen des Unternehmens für Schienen- und Nutzfahrzeuge auf ein neues Höchstniveau gestiegen, sagte Vorstandschef Klaus Deller. Ökonomische und politische Risiken nähmen aber zu, hieß es vom Unternehmen. Handelskonflikte und der Brexit seien nur zwei Beispiele dafür.