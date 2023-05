Essen & Trinken Kochbuch „Heldenküche“: Bayerische Polizei von anderer Seite

Rezepte und Berufsbilder: Das neue Kochbuch „Heldenküche“ zeigt die bayerische Polizei von ihrer kulinarischen Seite. „Neben spannenden Einblicken in den Polizeialltag zeigt das Kochbuch zugleich die Lieblingsrezepte unserer bayerischen Polizistinnen und Polizisten, die Sternekoch Alexander Herrmann noch verfeinert hat“, erläuterte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) anlässlich der Vorstellung des Buches am Dienstag. Der Erlös aus dem Verkauf fließe teilweise in die Bayerische Polizeistiftung und komme somit im Dienst verletzten Beschäftigten zugute.

dpa