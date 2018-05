Fussball

Köllner äußert Zweifel an Zukunft als „Club“-Coach

Bundesliga-Aufstiegstrainer Michael Köllner hat Zweifel an seiner Zukunft beim 1. FC Nürnberg geäußert. „So wie die emotionalen Ausschläge beim Erfolg sehr nach oben gehen, können sie auch beim Misserfolg sehr nach oben gehen“, sagte der 48-Jährige am Montag im TV-Sender Sky. Das könne dann auch in „harten Auseinandersetzungen“ gegen die eigene Person gehen.