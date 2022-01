Anzeige

Fussball Köllner bei 1860 München zurück aus Corona-Quarantäne Nach dem Corona-Ausbruch beim TSV 1860 München kann Michael Köllner wieder das Training beim Drittligisten leiten.

Mail an die Redaktion Trainer Michael Köllner von München. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Der 52-Jährige hatte sich selbst nicht mit dem Coronavirus infiziert, wurde aber zuletzt als Kontaktperson eingestuft. Köllner sagte am Freitag, dass er sich habe freitesten können.

Wie genau sein Kader für das Auswärtsspiel am Sonntag (13.00 Uhr) beim FC Viktoria Köln aussieht, muss der „Löwen“-Coach abwarten. Er hofft auf möglichst viele Rückkehrer. Zuletzt infizierte Spieler hätten höchstens leichte Symptome gehabt, berichtete er. „Wir werden uns so gut wie möglich vorbereiten“, kündigte Köllner an, der beim Training unter der Woche vorübergehend von Sportchef Günther Gorenzel vertreten wurde. „Ich muss Günther schon loben, das Training kam erstaunlicherweise gut an“, meinte Köllner lachend.

Nach dem 0:1 am Dienstag vor einer Woche im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC hatten die Münchner einen Corona-Ausbruch vermeldet. Die Hälfte der Mannschaft und des Trainer-Teams war anschließend zunächst in häuslicher Quarantäne.

Die Vorbereitung auf das Köln-Spiel bezeichnete Köllner zwar „nicht als optimal“, er will aber nicht klagen. Der Kader werde mit einigen Jugendspielern aufgefüllt. Köllner forderte „Haltung, Charakter, Mentalität“ seiner Mannschaft für das Gastspiel.

