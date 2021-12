Anzeige

Fussball Köllner über Mölders: Unzufrieden mit Leistung Trainer Michael Köllner hat sich erstmals öffentlich zum Aus von 1860-Kapitän Sascha Mölders geäußert.

Merken

Mail an die Redaktion Sascha Mölders sitzt nach Spielende enttäuscht auf dem Rasen. Foto: picture alliance/Andreas Gebert/dpa/Archivbild

München.„Ich war mit seiner Spielleistung und Trainingsleistung am Ende nicht mehr zufrieden. Der Unterschied von der letzten Saison zu dieser Saison war einfach zu groß“, sagte der Coach des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München am Freitag. Mölders gehöre deshalb nicht zum Kader im Spiel bei Borussia Dortmund II an diesem Samstag (14.00 Uhr).

Dem 36 Jahre alten Fan-Liebling war am Montag mitgeteilt worden, vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen zu dürfen. Mölders reagierte daraufhin überrascht. „Ich stehe in engem Austausch mit Sascha selber und mit seinem Berater“, berichtete Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. Mölders halte sich momentan individuell fit.

Der „Löwen“-Angreifer war in der vergangenen Spielzeit mit 22 Toren noch Torschützenkönig der 3. Liga. Aktuell steht er bei fünf Treffern. „Wir wollten auf der Position eine Veränderung“, sagte Köllner. Die Entscheidung sei über einen „größeren Zeitraum“ gereift und am Ende auch davon geprägt, dass Mölders die Rolle eines Einwechsel- oder Auswechselspielers nicht habe annehmen wollen.

Stefan Lex wird die Münchner gegen die Dortmunder nun als Kapitän aufs Feld führen. „Die Abwehrleistung muss besser werden“, forderte der Trainer mit Blick auf den „Harakiri-Fußball“ zuletzt beim 2:5 gegen den SC Magdeburg. Nach insgesamt zehn Gegentoren in den vergangenen drei Liga-Spielen brauche seine Mannschaft nun „absoluten Einsatz von der ersten bis zur letzten Minute“.

Daniel Wein (Fußverletzung) und Merveille Biankadi (muskuläre Probleme) fallen aus. Philipp Steinhart kehrt nach seiner Gelbsperre zurück.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-331416/2