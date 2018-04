Eishockey Kölner Eishockeyspieler Mulock wechselt nach Straubing

Mail an die Redaktion TJ Mulock, vor seinem Wechsel zu Straubing, fährt am Tor vorbei nach einem Angriff. Foto: Britta Pedersen/Archiv

Köln.Angreifer TJ Mulock wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Kölner Haien zu den Straubing Tigers. Das gab der Verein aus Niederbayern am Montag bekannt. Der Deutsch-Kanadier Mulock geht in seine zehnte DEL-Saison. Er erreichte mit seinen Clubs bislang immer die Playoffs. Von 2011 bis 2013 wurde er im Dress der Eisbären Berlin dreimal Meister. In den vergangenen beiden Jahren stürmte der 32-Jährige für Köln. Insgesamt bringt er es bislang auf 494 DEL-Partien, 109 Tore sowie 209 Vorlagen.