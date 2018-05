Maschinenbau

Koenig & Bauer startet mit Minus ins neue Geschäftsjahr

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer ist mit einem Minus ins neue Geschäftsjahr gestartet. Hauptgrund dafür ist, dass viele bestellte Maschinen erst im zweiten Quartal an die Kunden ausgeliefert werden, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Würzburg mitteilte. Erst mit der Installation der Maschinen vor Ort fließt auch das Geld. Zudem haben die Franken im Vorjahreszeitraum einen größeren Auftrag abschließen können, der die Erlöse in die Höhe getrieben hatte. Der Umsatz sank nun auf 217 Millionen Euro nach 259 Millionen Euro im ersten Quartal 2017. Unter dem Strich stand Ende März ein Minus von 2,3 Millionen Euro. Das Vorjahresquartal hatte das Familienunternehmen noch mit einem Gewinn von 4,7 Millionen Euro abgeschlossen.