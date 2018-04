Erfahrung Körperwelten: Führung für Blinde Bei einer Führung durften Sehbehinderte die Exponate der Körperwelten in Regensburg berühren. Das ist sonst streng verboten.

Von Daniel Pfeifer

Medizinstudentin Christina Eder (links) führt die Hand einer Teilnehmerin über ein Exponat.

Regensburg.„Bitte nicht berühren!“ – „Finger weg!“ – „Nur gucken, nicht anfassen!“: In Museen erinnern Schilder und Aufpasser nicht gerade dezent daran, dass Besucher die Ausstellungsstücke doch lieber aus sicherer Entfernung mit den Augen – und zwar wirklich den Augen allein – betrachten sollen. Das ist schon so bei Statuen im Kunstmuseum und bei Modellen im Naturkundemuseum. Und ganz besonders ist das so bei den spektakulär plastinierten Menschen der „Körperwelten“-Ausstellung in Regensburg. Schön und gut. Doch wie ist es jetzt, wenn man mit den Händen sehen muss, weil die Augen es nicht mehr können?

Die Körperwelten im Donaueinkaufszentrum machten es kürzlich Blinden und Sehbeeinträchtigten möglich, das Wunder des menschlichen Körpers im wahrsten Sinne hautnah zu erleben. Bei einer Extra-Führung nach Ladenschluss konnten sie das tun, was für alle anderen Besucher verboten ist: Die ausgestellten Menschen anfassen.

Das Skelett am Kopf streicheln

Jeden Muskel entlangfahren, die verschachtelten, labyrinthartigen Windungen eines Gehirns verfolgen, einem Skelett den knochigen Kopf streicheln. Dabei half ihnen Führerin Christina Eder. Sie studiert in Regensburg Medizin und ist damit eine Expertin in der menschlichen Anatomie. Sie führte die Hände der Teilnehmer über die Exponate. Mit dem Herz in der Hand steht Wolfgang Tichal daneben. Nicht mit seinem eigenen natürlich. Das Herz sieht nicht so aus, wie man es vielleicht aus Grey‘s Anatomy oder Scrubs kennt – und es fühlt sich auch nicht so an, wie es sollte.

Ohne Blut hat es eine gelblich-graue Farbe und das Azeton/Silikon-Plastinat gibt ihm eine harte, wachsige Konsistenz. „Beeindruckend“, kommentiert Wolfgang Tichal, während seine Finger zwischen der Pulmonalarterie und der Aorta wandern. Der 69-jährige ehemalige Gymnasiallehrer aus Cham ist einer von 20 Teilnehmern, die mit dem Blinden- und Sehbehindertenbund BBSB zur Ausstellung gekommen waren. Er kenne es, in Museen verscheucht zu werden, wenn er Exponaten zu nahe kommt. „Es ist eine so wertvolle Erfahrung hier für mich“, sagt er gerührt. Noch kann er auf einem Auge schleierhaft erkennen, was er erfühlt. Noch. Mit seinem letzten Sehvermögen möchte er nun noch aufnehmen, was er kann.

Die Ausstellung noch bis 6. Mai Die Blindenführung war in den Regensburger Körperwelten eine einmalige Aktion. Doch bereits an vielen anderen Ausstellungsorten organisierten die Kuratoren etwas ähnliches.

Speziell zur Berührung gibt es sogar Exponate, die extra dafür aus Heidelberg geschickt werden: plastinierte Organe oder in Scheiben geschnittene Füße und Schenkel zum Beispiel.

Die Ausstellung „Körperwelten & der Zyklus des Lebens“ ist noch bis 6. Mai im ehemaligen Gartencenter des DEZ zu Gast. Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro für Erwachsene, 15 Euro ermäßigt und 13 Euro für Kinder und Jugendliche.

Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund ist eine Selbsthilfegruppe. In der Oberpfalz hat sie ihren Sitz im Regensburger Hauptbahnhof.

Falsche Vorstellungen in den Köpfen

Eine sehr gesunde Entscheidung! Denn viele Menschen fallen bei ihrer Erblindung in ein emotionales Loch oder schließen sich daheim in der Wohnung ein. „Viele sagen: Ich seh eh nix, da brauch ich ja nirgendwo mehr hingehn,“ sagt Bettina Pichlmeier. Sie ist selbst blind und berät ehrenamtlich Menschen, die ihr Augenlicht verlieren. Für Pichlmeier gibt es immer noch einige falsche Vorstellungen in den Köpfen der Menschen. Schon das Wort „behindert“ würde sie nicht verwenden. Mit kleiner Hilfe der Mithilfe ließe es sich genauso gut leben, betont die 46-jährige Bad Abbacherin.

„Wir schauen halt mit den Fingern und machen uns dann die Bilder im Kopf.“ Bettina Pichlmeier



Für einen Waldspaziergang zum Beispiel brauche man nicht unbedingt die Augen. Der Gesang der Vögel, der Duft von Laub und Tannennadeln und das Gefühl des weichen Moosbodens unter jedem Schritt – all das lasse sich ohne schweifenden Blick noch viel intensiver wahrnehmen. „Wir schauen halt mit den Fingern und machen uns dann die Bilder im Kopf,“ erklärt Bettina Pichlmeier.

Einzigartige Bilder im Kopf

Und genau so kann das auch im Museum funktionieren. Gut, der Geruch der präparierten Menschen ist nicht annähernd so angenehm wie frische Waldluft und die Organe haben die haptische Qualität von fettigem Wachs. Doch die feinen Sehnen, die fragilen Fußknochen, die Berge und Täler auf der Oberfläche einer Lunge, erzeugen Bilder im Kopf, so detailliert wie sie kein kurzer Blick aus der Entfernung je erfassen könnte.

Es erinnere direkt an die Gockerl, die sie früher beim Kochen zerlegt habe, bemerkt Bettina lachend, während sie das Skelett eines menschlichen Fußes in der Hand hat und versucht, den Ansatz der Achillessehne zu erfühlen. Mal abgesehen davon war es eine Erfahrung, die sie mit nichts in ihrem Leben bislang vergleichen konnte. „Es war… Ich kann noch gar keine Worte finden“, schilderte sie das Gefühl, wenn man selbst nach dreistündiger Führung noch sprachlos ist.

Doch an dieser Stelle einmal kurz Klartext: Natürlich sollte man die Exponate der Körperwelten auch weiterhin nicht betatschen. Selbst bei der Blindenführung durften nur drei Ausstellungsstücke berührt werden, davon eines ein Skelett und das andere ein riesiges, massives Pferd mit zwei Reitern fest im Sattel.

Zu groß ist die Gefahr, dass sich mal eine Sehne löst, Blutgefäße abbrechen oder gar die ganze Figur, oft nur mit den Zehenspitzen auf dem Boden verankert, umkippt.

