Körperwelten gehen in die Verlängerung

ist bis 6. Mai im ehemaligen Gartencenter des Regensburger Donauseinkaufszentrums zu sehen. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Gegen Vorlage der MZ-Club-Card gibt es 40 Prozent Rabatt auf Erwachsenen- und Familientickets für die ersten vier Montage (19. und 26. Februar und 5. und 12. März).

Im Rahmenprogramm

berichtet am 23. März Chef-Präparator Alfred Riepertinger über seine Arbeit. Am 13. April gibt es eine Kriminacht mit der Regensburger Autorin Andrea Maria Schenkel – „Auf den Spuren vergangener Morde“. Prof. Franz Josef Wetz spricht am 20. April über Kuriositäten der Anatomiegeschichte. Die Veranstaltungen finden jeweils um 19 Uhr im Kolpingsaal statt. (kk)