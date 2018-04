Ausstellung Körperwelten-Special fällt aus Die Bestseller-Autorin Andrea Maria Schenkel sagt ihren Auftritt ab. Dafür gibt es ein anderes Highlight.

Regensburg.Das für den 13. April geplante Late Night Special mit Andrea Maria Schenkel im Kolpinghaus muss kurzfristig abgesagt werden. Der Differenzbetrag zwischen normalem Ausstellungsticket und Kombiticket in Höhe von vier Euro wird gegen Vorlage des Kombitickets an der Tageskasse der Ausstellung zurückerstattet, teilten die Veranstalter mit. Die Ausstellung selbst kann weiterhin mit dem Kombiticket besucht werden, sofern noch nicht geschehen.

Dafür wartet die Anatomieschau, in Regensburg mit einem anderen Highlight auf. Noch bis 6. Mai gastieren die Körperwelten im ehemaligen Gartencenter des Donau-Einkaufszentrums und bereits jetzt sind sie nach Angaben der Veranstalter ein Besuchermagnet. Am 20. April laden sie im Rahmen der Late Night Specials zum letzten spannenden Vortrag im Kolpinghaus ein. An diesem Tag ist die Ausstellung bis 22Uhr geöffnet. Am Freitag, 20. April, um 19 Uhr referiert Prof. Dr. Franz Josef Wetz beim Late Night Special im Kolpinghaus über „Kuriositäten der Anatomiegeschichte“ und „Verletzt Körperwelten die Menschenwürde und Totenruhe? Die Ausstellung als ethische Herausforderung.“ Wetz beschreibt sich selbst als jemanden, „der sich aufregen kann über den Umgang mit der Menschenwürde, etwa in seinen Positionen zu den schönen neuen Körperwelten des Plastinators Gunther von Hagens.“ Wetz sagt: „Die Anatomie-Ausstellung Körperwelten besuchten bislang weltweit mehr als 45 Millionen Menschen.

Da sich die Ausstellung im Grenzbereich zwischen Leben und Tod bewegt, wie es für die Anatomie üblich ist, verursacht sie immer wieder Irritationen. Doch lediglich im deutschsprachigen Raum werden gerne die großen Worte der Empörung gegen Körperwelten in Stellung gebracht.“ Wetz erklärt: Die am meisten bemühten Begriffe in der Debatte seien die Störung der Totenruhe und Verletzung der Menschenwürde. Diese Worte würden oft zitiert, aber nur selten definiert. Ausgehend von kuriosen Bildern aus der Totengeschichte gehe der Vortrag der Frage nach, was Totenruhe und Totenwürde überhaupt sind und inwiefern sich beide Begriffe auf Plastinate anwenden lassen.

Die MZ verlost zehnmal zwei Karten für das Late Night Special mit Prof. Dr. Franz Josef Wetz am 20. April. Wer gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Körperwelten“ an gewinnspiel@mittelbayerische.de und gibt seinen vollständigen Namen und Adresse an.

