Genuss Köstliche Rezepte für Blinde und Sehende Hans Maier ist blind. Mit Sternekoch Hoffmann hat er ein Kochbuch für Blinde und Sehende gemacht – das einzige seiner Art.

Von Katia Meyer-Tien

Merken

Mail an die Redaktion Lesen mit den Händen: Im Kochbuch von Hans Maier und Michael Hoffmann sind die Rezepte in Blindenschrift eingeprägt. Foto: Katia Meyer-Tien

Hans Maier macht die Internetseiten der Stadt München barrierefrei. Foto: Katia Meyer-Tien

München.Behutsam streicht Hans Maier über die Buchseiten. Kartoffeln sind darauf zu sehen, fein glänzend, in Großaufnahme. Doch Hans Maier fühlt etwas anderes. Es sind Kochrezepte, die auf den Fotoseiten in Brailleschrift für Blinde hinterlegt sind, eine Seite weiter für Sehende auch in Schwarzschrift. Spaghettini in Minze und Zucchini, zum Beispiel, oder, eines von Maiers Lieblingsrezepten, Lammschulter vom Holzkohlegrill.

2011 ist „Trust in Taste“ erschienen, ein Kochbuch für Blinde und Sehende, das Hans Maier gemeinsam mit Sternekoch Michael Hoffmann und der Verlegerin Justina Hoegerl erarbeitet hat. Es hat ihn kurz ein bisschen berühmt gemacht, ihn in Zeitungen und ins Fernsehen gebracht, auf die Berlinale und zur Frankfurter Buchmesse. Vor allem aber steht es für die Verbindung zweier Welten.

Der Sternekoch war unsicher



Hans Maier war eineinhalb, als er auf dem linken Auge erblindete, zweieinhalb, als er auch auf dem rechten Auge nichts mehr sehen konnte. Ein Tumor am Sehnerv. „Als Kleinkind lernt man viel durch Nachahmung, das habe ich noch mitgenommen. Aber ich kann mich an das Sehen nicht erinnern.“ Hans Maier, 47, groß, blond, fröhlich, versucht, in allem das Positive zu sehen. Schnipsend geht er durch die Gänge des riesigen Gebäudes, in dem er arbeitet, spurtet die Treppe hinauf, und wer nicht weiß, dass er sich durch das Echo der Schnipslaute orientiert, der könnte meinen, er liefe einfach beschwingt voll guter Laune in sein Büro. Einen Blindenstock benutzt er nur, wenn er auf die Straße geht, und auch erst, seit er einmal in Eile den Einstieg in die S-Bahn verfehlte und sich beim Sturz auf die Gleise zwei Rippen brach: „Was haben wir gelernt: Es gibt auch Kurzzüge“, sagt er. Und grinst.

Das Kochbuch, sagt er, war eine tolle Erfahrung, er hat viel gelernt vom Sternekoch, der ihn die Lust am frischen Kochen neu erleben ließ.

Wobei auch Hoffmann einiges lernte, erzählt Verlegerin Justina Hoegerl, die sich an das erste gemeinsame Kochen in ihrer abgedunkelten Küche erinnert: Dass Pilze still werden, wenn sie gar sind und Butter knistert, wenn sie zerlassen ist, und dass man beim blind Salzen die Hand höher hält, damit überall gleichmäßig Salz landet. Riechen, fühlen, schmecken und hören: Wer blind kochen will, muss lernen, sich auf seine anderen Sinne zu verlassen.

„Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann.“ Hans Maier



„Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann“, erinnert sich Verlegerin Hoegerl an Hoffmanns Antwort, als sie ihm die Idee vorschlug. Doch er machte mit, am Ende stand ein imposantes, zweibändiges Werk. Jede Seite ist abwaschbar, denn wer die Braille-Schrift ertasten will, muss die Seiten anfassen, auch wenn die Finger voller Mehl sind. Die Blindenschrift ist handgeprägt, damit sie möglichst lange hält, die Musikstücke auf dem beiligenden Hörbuch eigens komponiert, um auch den Blinden ein sinnliches Erlebnis zu ermöglichen. Zwei Jahre hat die Produktion gedauert, wirtschaftlich war sie nicht. Aber, sagt Hoegerl, „jeder hat das Recht auf Ästhetik“.

Hans Maier mag den Gedanken, der dahinter steckt. Dass nicht das Handicap im Vordergrund steht, sondern das gemeinsame Kochen von Blinden und Sehenden. Er selbst lebt sein Leben so normal wie möglich: „Ich kann nicht erwarten, dass die Welt sich an mich anpasst. Aber wenn die Welt mir ein bisschen Halt gibt, kann ich das beste daraus machen“.

Eine Welt der akkustischen Reize



Mittlerweile ist es sogar sein Job, anderen Blinden in der Welt mehr Halt zu geben: Der Informatiker arbeitet heute daran, die Internetseiten der Stadt München barrierefrei zu gestalten. Dafür benutzt er eine besondere Tastatur, die die Textfelder auf seinem Monitor in Blindenschrift übersetzt. Die Sprachausgabe seines Rechners liest alles vor, was auf dem Bildschirm erscheint, immer wieder meldet sich das Smartphone und verliest Pushmeldungen und Messengermeldungen von Freunden und Familie. Die blinde Welt ist eine Welt der akustischen Reize. Besonders, seit Computer und Smartphones in alle Lebensbereiche vordringen. Was eine enorme Erleichterung sein kann, sagt Maier. Er erinnert sich aber auch, wie sehr er sich ausgeschlossen fühlte, als seine Familie begann, Messenger-Dienste zu nutzen, es aber noch keine Sprachausgabe auf den Smartphones gab. Noch immer gibt es Apps und Internetseiten, die für Blinde kaum nutzbar sind. Inklusion ist auch in der digitalen Welt ein großes Thema.

Wie in der realen Welt: Trust in Taste gewann Preise, die Rezensionen waren grandios. Und trotzdem ist es auf dem Markt bis heute das einzige Kochbuch für Blinde und Sehende.

Weitere Nachrichten aus aller Welt lesen Sie hier.