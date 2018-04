Tennis

Kohlschreiber in München gegen Karlovic

Turnier-Rekordsieger Philipp Kohlschreiber hat bei den BMW Open im München einen machbaren Auftaktgegner erwischt. Der Augsburger Tennisprofi bekommt es in der ersten Runde des Sandplatz-Events mit dem 39 Jahre alten kroatischen Aufschlagspezialisten Ivo Karlovic zu tun, wie die Auslosung des Hauptfeldes am Samstag ergab. Im Achtelfinale des ATP-Turniers könnte Kohlschreiber, der am Aumeisterweg schon dreimal gewonnen hat, in einem deutschen Duell auf den Hamburger Mischa Zverev treffen.