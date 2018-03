Parteien

Kohnen fordert Bauministerium und Zehntausende Wohnungen

Im Kampf gegen Wohnungsnot und steigende Mieten in vielen bayerischen Städten fordert SPD-Landeschefin Natascha Kohnen Zehntausende staatliche Wohnungen und ein eigenständiges Bauministerium. Der Freistaat brauche eine eigene staatliche Wohnungsbaugesellschaft, die in den nächsten fünf Jahren 25 000 neue Wohnungen pro Jahr bauen müsse, verlangte Kohnen am Samstag auf einem SPD-Parteitag in München. Bayern habe die dafür nötigen finanziellen Mittel, betonte sie. Deshalb müsse gelten: „Wann, wenn nicht jetzt?“