Kohnen ist Parteichefin auf Bewährung Die Bayern-SPD steckt in einer existenziellen Krise. Landeschefin Kohnen wird im Amt bestätigt – und muss liefern.

Von Christoph Trost

Mail an die Redaktion Natascha Kohnen wurde für weitere zwei Jahre als Landesvorsitzende bestätigt. Foto: Daniel Karmann/dpa

München.Hans-Jochen Vogel ist nicht persönlich anwesend – und hat doch eine Botschaft für diesen denkwürdigen SPD-Landesparteitag in Bad Windsheim. Gleich zum Auftakt wird ein Video Vogels eingespielt, mit dem der 92-Jährige seiner kriselnden Partei Mut machen will. Er redet nicht drumrum, nennt das Landtagswahl-Debakel ein „schlimmes Wahlergebnis“, betont aber dann: „Das Wichtigste ist, dass ihr jetzt nicht den Mut verliert.“ Der einstige SPD-Vorsitzende mahnt: „Zerstreitet euch nicht über Schuldvorwürfe.“ Es brauche eine „gewisse Geschlossenheit“.

Die 51-Jährige kann zufrieden sein

Ein paar Stunden später tut ihm der Parteitag diesen Gefallen: Natascha Kohnen, seit dem historischen Absturz bei der Landtagswahl auf nur noch 9,7 Prozent zeitweise massiv unter Druck, wird für weitere zwei Jahre als Landesvorsitzende bestätigt. Und nicht nur das: Mit 79,3 Prozent fällt das Ergebnis zwar merklich schlechter aus als bei ihrer erster Wahl 2017. Und doch kann die 51-Jährige unter den aktuellen Umständen damit noch zufrieden sein. Immerhin hat sie das Landtagswahl-Desaster als Landeschefin und Spitzenkandidatin mit zu verantworten. „Ich brauchte ein Ergebnis, das mich arbeitsfähig macht“, sagt sie. Das hat sie bekommen. Nicht mehr und nicht weniger.

Dass Kohnen im Amt bestätigt wird, hat auch den einfachen Grund, dass es auf dem Parteitag keinen einzigen Gegenkandidaten gibt. Offenbar will sich niemand derzeit diesen Job antun. Andererseits hat Kohnen auch viele Unterstützer an der Parteibasis, die die Niederlage nicht zuerst ihr anlasten, sondern der Performance der SPD im Bund. Deutliche Kritik üben viele Redner vor allem an Berlin, namentlich der Vorsitzenden Andrea Nahles oder Bundesarbeitsminister Hubertus Heil – weil der das bayerische Familiengeld auf Hartz IV anrechnen lässt. Heil sei in die Falle der CSU getappt, lautet die Kritik.

Der Wunsch nach Geschlossenheit scheint groß

Hinzu kommt: Der Wunsch nach Geschlossenheit scheint groß, trotz allem, oder erst recht. „Die Partei will, dass wir geschlossen daran arbeiten, dass es besser wird, dass es wieder aufwärts geht“, sagt Florian von Brunn, Landtagsabgeordneter und Gegenspieler Kohnens. Es sei ein Gebot der politischen Vernunft, jetzt zusammenzuhalten. An Kritik und Selbstkritik mangelt es dennoch nicht. „Wir müssen viel mehr klare Kante zeigen, daran hat es in den letzten Monaten auch gefehlt“, sagt von Brunn – und verlangt „mehr Mut für einen linken, fröhlichen Populismus“. Juso-Landeschefin Stefanie Krammer klagt: „Wir sind zu vorsichtig, und wir wissen das. Wir haben Angst, klare linke Positionen, die wir haben, auch konsequent nach außen zu vertreten.“ Die deutlichste Kritik kommt vom Parteilinken Klaus Barthel: Wunden dürfe man nicht einfach zukleistern, „weil, sie werden dann irgendwann wieder aufbrechen.“ Und er kritisiert, wer sich in der SPD mit Kandidaturen zuerst bewege, verliere. Das habe man ja beim Fraktionsvorsitz im Landtag gesehen – da setzte sich Horst Arnold knapp gegen von Brunn durch. Da wundere es nicht, wenn es beim Landesvorstand „nicht so wahnsinnig viele Anfragen“ gebe.

Inhaltlich sind sich eigentlich alle einig: dass die SPD sich wieder als Partei der sozialen Gerechtigkeit, als linke Partei profilieren müsse. Einen „starken und mächtigen Sozialstaat“ fordert Kohnen, und zwar in allen denkbaren Bereichen – von Bildung bis Gesundheit. „Wir müssen den Sozialstaat so stark machen, dass die Menschen ihre Ängste verlieren“, sagt sie. Der Oberpfälzer Franz Schindler mahnt: „Wir waren 150 Jahre lang der Betriebsrat dieser Gesellschaft – diese Rolle müssen wir wieder übernehmen.“ Und der bisherige Parteivize Martin Burkert sagt fast beschwörend: „Das sozialdemokratische Herz, es schlägt laut und wird wieder hörbar sein.“ Nur: Was meint Kohnen, wenn sie eine „neue Radikalität“ ankündigt? Eine Delegierte draußen vor dem Saal meint, noch sei nicht klar geworden, was Kohnen wolle – „außer: man könnte und man sollte“.

Harte Jahre liegen vor der SPD

Zu den Hauptgegnern gehören die Grünen, die die SPD als zweitstärkste Kraft im Landtag abgelöst haben. Kohnen geht diese auf dem Parteitag frontal an: Die SPD wolle eine Umweltpolitik, die soziale, ökonomische und ökologische Gesichtspunkte gleichermaßen berücksichtige – und lästert, manche Probleme ließen sich eben „nicht einfach schicki-lacki“ lösen – so, wie es die Grünen machten.

Klar ist: Kohnen und der neue Landesvorstand müssen jetzt liefern – und die Parteitags-Botschaften mit Leben füllen, konkret werden. Im Mai ist Europawahl, im März 2020 kommen die bayerischen Kommunalwahlen. „Es waren harte Jahre – es liegen fast noch ein bisschen härtere Jahre vor uns“, sagt die alte und neue Vorsitzende. Ob es ihr gelingt, die SPD wieder aufzurichten, wird sich zeigen. Insofern ist Kohnen so etwas wie eine Parteichefin auf Bewährung. Hans-Jochen Vogel sagt in seiner Videobotschaft: „Ich habe auch Wahlen verloren in Bayern – aber mit 30 Prozent“. Davon können Kohnen und Co. nur träumen.

