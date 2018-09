Wahlen Kohnen und Söder im Internet-Duell Die SPD-Spitzenkandidatin und der Ministerpräsident treten ohne TV-Kameras gegeneinander in Nürnberg an.

Mail an die Redaktion Natascha Kohnen, SPD-Landesvorsitzende in Bayern, spricht beim politischen Frühschoppen. Foto: Matthias Balk

München.Ohne TV-Kameras, dafür live im Internet: SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) treffen sich zu einem Rededuell in Nürnberg. Auf Einladung der „Nürnberger Nachrichten“ findet das Duell an diesem Dienstag ab 19.30 Uhr im Restaurant Gutmann am Dutzendteich in der Heimatstadt des amtierenden Ministerpräsidenten statt. Nach Angaben der SPD vom Montag ist es das erste und vermutlich einzige Duell der beiden vor der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober. Das Wortduell soll live im Internet zu sehen sein, unter anderem via Facebook, auf der Homepage der „Nürnberger Nachrichten“ und auf www.natascha-kohnen.de.

