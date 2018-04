Landtag

Kohnen zu Söder: Regierung für Wohnungsnot mitverantwortlich

SPD-Landeschefin Natascha Kohnen hat Ministerpräsident Markus Söder und die CSU-Staatsregierung für die Wohnungsnot in vielen bayerischen Kommunen mitverantwortlich gemacht. Im Freistaat werde viel zu wenig gebaut, „und das ist Ihre negative Bilanz“, sagte Kohnen am Mittwoch im Landtag. Auch der Bestand an Sozialwohnungen sei in den vergangenen 20 Jahren halbiert worden.