Bayern Kohnens Kampf-Appell an 60 000 Genossen Nach schlechten Umfragewerten ermuntert SPD-Spitzenkandidatin im Landtagswahlkampf zum Angriff auf CSU und Söder

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Natascha Kohnen (SPD), Abgeordnete im Bayerischen Landtag, spricht von einer herben Enttäuschung nach dem Bayern-Trend. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen reagiert mit einem Appell an alle 60 000 Mitglieder im Freistaat auf die schlechten Umfragewerte dieser Woche. Im Bayerntrend des BR hatten die Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage zur Landtagswahl nur mehr zwölf Prozent erreicht, lagen damit gleichauf mit der AfD. Kohnen spricht von einer „herben Enttäuschung“, die jedoch nicht zur Mutlosigkeit führen dürfe. „Rücken gerade – und packen wir es an“, sagt sie. Die Stimmung werde nicht von alleine besser. „Wir müssen rausgehen und die Menschen überzeugen, dass wir ihr Vertrauen verdient haben.“ Die SPD stehe für bezahlbare Wohnungen, für eine bessere Familienpolitik und gute Arbeitsplätze in einer sich immer mehr verändernden Arbeitswelt. „Bitte helft alle mit, unsere Botschaften in ganz Bayern zu den Menschen zu tragen: In der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, im Verein und wo immer ihr im Gespräch seid.“

Kohnen kritisiert Söders Fehlstart

Kohnen verweist auf die großen Angriffsflächen, die CSU-Spitzenkandidat Markus Söder bietet, der als Ministerpräsident einen klaren Fehlstart hingelegt habe. Beim Psychiatrie-Gesetz habe er große Teile seines Entwurfs zurückziehen müssen, beim Polizeiaufgabengesetz habe er erste Teile kassiert, mit seiner Kruzifix-Initiative habe er viele gläubige Christen empört.

Der öffentliche Protest gegen das Polizeiaufgabengesetz, werde am 10. Mai einen neuen Höhepunkt erreichen, sagt Kohnen mit Verweis auf eine geplante Großdemonstration am Münchner Marienplatz. „Die bayerische Polizei braucht mehr Personal und nicht mehr Befugnisse.“ Die Protestkundgebung sei die Chance, Flagge zu zeigen.