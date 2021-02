Anzeige

Ski nordisch Kombi-Kugel für einen Wettkampf: Geraghty-Moats geehrt Sie gewann einen einzigen Wettbewerb - und darf sich nun erste Gesamtweltcup-Siegerin in der Nordischen Kombination der Frauen nennen.

Mail an die Redaktion Tara Geraghty-Moats aus den USA in Aktion. Foto: Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf.Tara Geraghty-Moats aus den USA wird an diesem Samstag mit einer Kristallkugel für die beste Kombiniererin des laufenden Winters ausgezeichnet. Dies teilte der Ski-Weltverband Fis am Samstagmorgen mit. Coronabedingt konnte in der Saison nur ein einziger Wettkampf im österreichischen Ramsau am Dachstein stattfinden, alle weiteren geplanten Events mussten abgesagt werden.

In Ramsau hatte im Dezember die 27 Jahre alte Geraghty-Moats vor der Norwegerin Gyda Westvold Hansen und Anju Nakamura aus Japan den Premierensieg eingefahren. Die Ehrung mit der Kristallkugel soll nun am Samstagabend in Oberstdorf erfolgen, direkt im Anschluss an die Siegerehrung für das erste WM-Rennen, das am Samstag (10.00 Uhr und 15.30 Uhr/ARD und Eurosport) ausgetragen wird.

© dpa-infocom, dpa:210227-99-615453/2