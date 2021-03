Anzeige

Ski nordisch Kombinierer-Teamsprint mit deutschem Duo Frenzel und Rießle Die deutschen Nordischen Kombinierer nehmen das Projekt Titelverteidigung im Teamsprint mit Eric Frenzel und Fabian Rießle in Angriff.

Eric Frenzel (l) und Fabian Rießle in Aktion. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Oberstdorf.Dies bestätigte Bundestrainer Hermann Weinbuch am Donnerstag nach dem Großschanzeneinzel, bei dem Frenzel (4.) und Rießle (5.) die besten Deutschen waren. Die Nominierung für das Rennen am Samstag (10.00 Uhr und 15.00 Uhr/ZDF) sei „eine der leichtesten Aufgaben“ gewesen, sagte der 60 Jahre alte Weinbuch in Oberstdorf. Frenzel und Rießle hatten 2019 bei der WM in Seefeld den WM-Titel im Teamsprint gewonnen. Nicht nominiert ist der Gesamtweltcup-Zweite Vinzenz Geiger.

