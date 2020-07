Anzeige

Essen & Trinken Kommen Alkoholverbote in Kommunen? Wegen Corona: Bayerns Innenminister Herrmann fordert Städte und Gemeinden auf, den Erlass von Alkoholverboten zu prüfen.

Merken

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, bei einem Interview. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.„Sobald Alkohol im Spiel ist, halten sich zu viele leider nicht mehr an die weiterhin unbedingt notwendigen Corona-Schutzregeln“, erklärte der CSU-Politiker am Freitag. Gerade bei schönem Wetter komme es alkoholbedingt immer wieder zu Menschenansammlungen in Innenstädten.

Infektionskette lostreten

„Ein einzelner Infizierter kann beim ungezügelten Zusammensein im öffentlichen Raum eine Riesen-Infektionskette lostreten und damit unzählige Menschenleben gefährden“, meinte Herrmann. Der Innenminister appellierte an das Verständnis und die Vernunft der Bevölkerung. „Wenn sich alle an unsere Infektionsschutzmaßnahmen halten, brauchen wir keine Alkoholverbotszonen!“

Bamberg und Nürnberg Vorreiter



In Bamberg und Nürnberg ist es in Teilen der Altstadt bereits verboten, an den Wochenenden abends Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen. In Augsburg schließt der Verkauf von Alkohol früher als sonst und Glasflaschen seien in der Innenstadt verboten, sagte ein Sprecher. Auch in München wird nach Angaben der Stadt schon ein Alkoholverbot diskutiert.