Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird heuer kein Priester im Dom geweiht,der in der Diözese eingesetzt wird.

Regensburg, Stadt.So umstritten der verstorbene Papst Benedikt war: Er hatte eine prophetische Gabe. Als er im Jahr 2000, damals noch als Glaubenspräfekt, in Regensburg für die Neuauflage seines legendären Erstlingswerks „Einführung in das Christentum“ vor Journalisten auftrat, redete er von „den Christen in der Diaspora“.

Die Gläubigen in der Minderheit: So stellte sich Ratzinger damals die westliche Welt vor. Und genau so ist es gekommen. Im Buch, das ihn berühmt machte, verglich er den Priester übrigens mit einem Clown, der ins Dorf geschickt wird, weil sein Zirkus in Flammen steht: Er soll die Dorfbewohner vor dem Brand waren. Doch im Wirtshaus lacht man ihn nur aus. Der Priester als Clown: Ein bitterer Vergleich des großen Theologen. Heute steht das Kirchendach in Flammen, doch das scheint in der Regensburger Kirchenleitung noch nicht angekommen zu sein.







Dabei ist offensichtlich, wo Kirche überhaupt noch funktioniert: Dort, wo charismatische Menschen mitarbeiten, wo ein Pfarrer begeistert, wo er Menschen mitnimmt, die frohe, und nicht eine rohe Botschaft verbreitet. Kirche muss einschließen, nicht ausgrenzen. Priester sollten Menschen segnen, die sich lieben, statt Motorräder und Hunde. Priester sollen so sein, wie Jesus einer war: Er hat die mit offenen Armen empfangen, die am Rande standen. Für die, die alles hatten, interessierte er sich nicht so sehr.

Priester sind das Dach des Kirchenschiffs. Wenn sie verschwinden, brennt es ab – dann brennt die Kirche nieder.